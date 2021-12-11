Как информирует «НБН», в своем телеграм-канале народный депутат от «ЕС» Ирина Геращенко прокомментировала, к чему может привести референдум, о котором недавно заявлял президент нашей страны Зеленский.

В частности, политик написала:

«Я не могу исключить того, что референдум по Донбассу в целом может быть. И вопрос в данном случае вовсе не в статусе. Ведь это может быть и по Донбассу, и по Крыму, да и в целом по прекращению войны. Такое может случиться, если нам какая-то страна будет выставлять те, или другие условия».

Согласно ее словам, на сегодняшний день единственным государством, которое стремится провести референдум по Крыму или Востоку Украины является Российская Федерация.

«Ведь только эта страна заинтересована в глубокой дестабилизации украинского государства. А такого рода референдум сейчас буквально разорвет страну и общество. Работающий в настоящее время гарант Конституции, юрист Зеленский, естественно, никогда не читал ее. В противном случае он бы точно знал, что на референдум никогда не выносятся вопросы, которые касаются территориальной целостности! Крымский полуостров – это Украина! Донбасс – это Украина! А все заявления президента Зеленского, которые ставят это под сомнение, являются государственной изменой».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Порошенко дал свой ответ Зеленскому относительно рефрендума по Донбассу.