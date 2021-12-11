Буквально несколько недель тому назад гарант Конституции Украины Владимир Александрович Зеленский сделал громкое заявление относительно того, что в нашей стране готовится государственный переворот. Более того, в эту историю попытались втянуть бизнесмена Рината Ахметова.

Как информирует «НБН», в эфире «1+1» телеведущая Наталия Мосейчук попросила президента Украины Зеленского прокомментировать ситуацию относительно того, что сейчас известно о подготовке государственного переворота в Украине, обозначив его словами «Россия — Ахметов», о котором две недели назад заявил украинский лидер.

Что интересно, на этот раз президент заявил, что он не готов говорить об этом. А на уточняющий вопрос телеведущей «почему?», Зеленский ответил – «потому что об этом нельзя говорить».

Но в это же время Зеленский считает, что люди, которые занимались подготовкой госпереворота в Украине, до сих пор не отказались от своих планов.

«Полагаю, что глобально у людей планы не изменились. Могу предположить, что они получили определенные коммуникации со стороны наших стратегических партнеров. Им, может, были даны некоторые сигналы. В результате их планы могли нечто измениться», — заявил президент.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что стало известно об убытках, которые может понести олигарх Ахметов от действий Зеленского.