В интервью политологу РФ Олегу Бондаренко Олег Царев рассказал, как 11 лет назад Москва «кинула» Виктора Януковича со скидкой на газ и Харьковскими соглашениями.

В 2010 году, занимая пост президента Украины, Янукович после одной ситуации пожаловался на Москву. Тогда он договорился с Дмитрием Медведевым, занимавшим пост президента Российской Федерации, о цене на голубое топливо, сообщает «НБН».

По словам Януковича, президент соседней страны убедил его в том, что Украина получит газ по хорошей цене. Бывший лидер украинцев пожал руку российскому лидеру и не стал интересоваться деталями подписания договора.

В результате Украина получила цену на газ выше, чем в Германии, а Янукович собрал фракцию и пожаловался на российское руководство.

Напомним, что Харьковские соглашения разрешили пребывание Черноморского флота на Крымском полуострове до 2042 года. Взамен Украина должна была получить хорошую скидку на газ.

Через 4 года Россия использовала своих военных в Крыму для захвата власти и аннексии полуострова.

Ранее Царев рассказал, какими способами бизнесмен Ринат Ахметов будет сопротивляться давлению со стороны украинского лидера Владимира Зеленского.