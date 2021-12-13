Информацию передает «НБН», ссылаясь на 24tv.ua.

Однако в Кремле продолжаются высказывания на эту тему, заявляя о том, что расширение НАТО на восток будет иметь непоправимые последствия и может привести к военной конфронтации.

В частности, подобное заявление прозвучало из уст заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова.

«Мы настаиваем на том, чтобы США дали ответ на требования России. Если НАТО и США не отреагируют на эти требования — будет военный ответ», – заявил Рябков.

Он подчеркнул, что Россия будет стоять на своем и решительно препятствовать расширению Северо-Атлантического альянса. А то, что РФ не имеет права голоса в этом вопросе, для Кремля не является аргументом.

«Мы будем стоять на своем: если оппоненты пойдут наперекор, они увидят, что их безопасность не укрепится – последствия для них будут тяжелыми, – пригрозил Рябков.

Ранее мы сообщали о том, что Россия отказалась от введения усиленного режима перемирия на Донбассе.