Об этом передает «НБН» ссылаясь на интервью Владимира Зеленского для итальянского издания La Repubblica.



По мнению президента, заблокировав Украине поставку противодронного ружья и противоснайперских систем, Германия показала свой страх:



«Мы готовы ко всему. С 2014 года мы готовы к тому, что Россия может задействовать против нас любой сценарий. Но другие страны Европы к этому не готовы».



Зеленский отметил, что Киев должен был получить вооружения для того, чтобы защитить себя, чтобы обороняться, а не нападать:



«Вот неужели мы, на восьмом году войны с Россией, не имеем права защищать себя? Неужели у нас нет права на защитное вооружение? Очевидно же, что есть».



Президент Украины подчеркнул, что право на защиту и оборону имеет любое демократическое государство:



«И Украина — это не исключение. Но очень жаль, что в некоторых странах Европы всё ещё преобладает страх. Потому что Россия стягивает свои войска к украинской границе, чтобы шантажировать. Особенно — страны Запада».

Напомним, ранее мы писали, что Меркель лично блокировала поставки защитного вооружения в Украину.