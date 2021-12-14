Как информирует «НБН», во время интервью газете La Repubblica, гарант Конституции Украины отметил, что если произойдет запуск «СП-2», что соединит Россию и Германию в обход нашей страны, это будет нести прямую угрозу безопасности центра и востока Европы.

Согласно словам украинского лидера, сам факт, что «Северный поток — 2» гипотетически может начать работать, является весьма дестабилизирующим для региона.

Цитата из заявления Владимира Александровича Зеленского:

«Российская Федерация налаживает разные рычаги давления на страны Европы. Все для того, чтобы дать старт работе «Северного потока – 2». Но это будет означать конец транспортировки «голубого топлива» через украинскую территорию. В случае, если это произойдет, безопасность центра и востока Европы тут же рухнет».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что руководитель внешнеполитического ведомства ФРГ заявила, что в настоящее время невозможно ввести в эксплуатацию газовый проект «Северный поток — 2».