Об этом пишет Telegram-канал «Донбасский кейс», передает «НБН».

Лидер российской партии «ЛДПР» Владимир Жириновский, который известен своими украинофобскими высказываниями, заявил, что в феврале 2022 года на Донбассе может произойти обострение. Он сказал, что новое обострение войны на Донбассе может произойти тогда, когда в Пекине начнутся зимние Олимпийские игры.

Скандальный депутат Госдумы РФ заявил, что в это время ВСУ «начнут полномасштабное наступление на Донбассе». После чего, по его словам, Россия официально введет свои войска на территорию оккупированного Донбасса, но дальше не пойдет.

«Дальше Москва не пойдет, хоть может беспроблемно это сделать», — заявил Жириновский.

При этом в Telegram-канале «Донбасский кейс» отметили, что обычно Жириновский грозится захватом целого ряда украинских городов, на этот раз он приумерил аппетиты.

«Он даже о Мариуполе не говорит, и мы ведь понимаем, что Жириновский хоть и не все, но «что-то знает», — пишут в Telegram-канале.

В Telegram-канале считают, что такое заявление Жириновского, как одного из рупоров Кремля, свидетельствует о том, что России не нужна полномасштабная война с Украиной, но не исключено, что Кремль пойдет на обострение на Донбассе.

Ранее мы сообщали, что Жириновский приехал на съезд партии в карете с лошадьми.