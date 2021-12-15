Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «РБК-Украина».

Глава государства Владимир Зеленский сегодня, 15 декабря впервые встретился с новым канцлером Германии Олафом Шольцем. Гарант Конституции заявил, что рад знакомству с Шольцем, а также сообщил, что пригласил немецкого политика посетить Украину.

После беседы с новым канцлером Германии украинский лидер заявил, что он ожидает углубления сотрудничества между Украиной и Германией в ряде сфер – энергетической, сферах безопасности и обороны.

Украинский лидер также встретился со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Главы государств говорили о сотрудничестве Украины и Франции. Известно, что также президент Зеленский поднимал вопрос безопасности нашей страны и противодействия гибридной агрессии России в Европе.

К слову, последний раз «нормандская четверка» (руководители Украины, Германии, Франции и РФ) встречалась в Париже в 2019 году. Тогда Германию на переговорах представляла Ангела Меркель, которую заменил на посту канцлера Олаф Шольц. С тех пор переговоров «нормандской четверки» не было – российская сторона всячески блокирует переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе.

Ранее мы писали, что Богдан рассказал, какие ошибки совершил Зеленский по Донбассу.