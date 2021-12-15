Об этой информации сообщил «Остров», передает «НБН».

В самом начале она отметила, что Соединенные Штаты нашли позитивные моменты в ситуации, которая сложилась между Москвой и Киевом. По ее словам, сейчас Кремль уже вовлечен в дипломатический процесс, где присутствуют Украины, а также страны Евросоюза.

«Это хороший знак для Киева. Было начато взаимодействие на дипломатическом уровне. Идут дискуссии с лидерами РФ, а также официальными персонами», — сказала Псаки.

Тем не менее Псаки прямо задали вопрос о том, когда можно будет говорить о вероятных перспективах деэскалации на границе РФ и Украины. Политик ответила, что Соединенные Штаты попросту анализируют обстановку на данной территории, однако у нее нет никаких данных насчет этого.

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