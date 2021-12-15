Об этом пишет «НБН» ссылаясь на Facebook правозащитника Николая Полозова.



Адвокат отметил, что путинский режим настолько не воспринимает другого мнения, что начинает выходить за рамки здравого смысла:



«Единственного аккредитованного в России украинского журналиста Романа Цимбалюка теперь хотят сделать вне закона. По привычке, журналисту предъявили обвинение в экстремизме. Теперь намерены открыть несколько административных дел».



Полозов подчеркнул, что в этой ситуации нужно хорошо разбираться в специфике российских законов, ведь грань между «административным» и «уголовным» экстремизмом очень тонкая:



«Всё будет зависеть от экспертов. Но то, как они будут работать с делами, где есть политический интерес, довольно предсказуемо».



Адвокат отметил, что Цимбалюка начали атаковать и пропагандистские СМИ Кремля, которые внезапно стали рассказывать о журналисте дискредитирующую информацию, мол он занимается шпионской деятельностью:



«В любом случае, факт на лицо — Кремль давит на иностранного журналиста, лишая его права на свободу слова и высказывания своего мнения. Они буквально запрещают ему заниматься профессиональной деятельностью».



Николай Полозов подытожил, что такие действия режима Путина — недопустимы и они готовы бороться за справедливость в международных судебных инстанциях:



«Мы с Романом договорились, что я буду представлять его интересы по всем вопросам, которые так начали интересовать Кремль. Вот и узнаем заодно, сколько сегодня стоит свобода слова в России».

Напомним, ранее мы писали, что Скабеева порадовалсь проблемам Романа Цимбалюка.