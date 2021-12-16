Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Обозреватель«.



Как отметил Гончаренко, первая проблема — это дискриминация детей. Он напомнил, что согласно планам власти, экономический паспорт будет только у детей, от 2019 года рождения. А уже те, кто родился до 1 января 2019 года, не смогут получить деньги от государства:



«Вообще-то, наша Конституция гласит, что дискриминация в Украине запрещена. Запрещена по любому признаку, в том числе — и по году рождения».



Вторая проблема, подчеркнул Алексей Гончаренко — это высокая вероятность, что за восемнадцать лет деньги обесценятся и по достижению совершеннолетия дети получат «копейки»:



«Давайте считать: вот если бы такая инициатива была введена в 2003 году, то сколько бы дети получили сейчас? В 2003 году курс доллара к гривне был равен 5, а теперь — 27. То есть, основная сумма была «съедена» из-аз обесценивания гривны».

Напомним, ранее мы писали, президент зарегистрировал в Раде законопроект об экономическом паспорте украинца.