Об этом он заявил в эфире «4 Канала», передает «НБН».

Глава политической партии «Свобода» Олег Тягнибок резко выступил против реализации Украиной Минских соглашений. Кроме того, политик раскритиковал то, что парламент в начале декабря продлил еще на год закон об особом статусе Донбасса.

«Они нам рассказывают, что этот закон невозможно выполнить, мы должны голосовать за него, чтобы сбить тот негатив, который может быть от избирателей», — сказал Тягнибок.

По словам политика, продлевая каждый раз этот закон, Украина, таким образом, показывает своим западным партнерам, что она согласна выполнять Минские соглашения.

Кроме того, политик заявил, что проводить местные выборы в ОРДЛО надо не раньше, чем через 10 лет после деоккупации этих территорий.

«Я считаю, что такие выборы надо проводить не раньше, чем через 10 лет после деоккупации», — сказал он.

Стоить добавить, что ранее командующий «УДА» Дмитрий Ярош резко выступил против реализации Украиной Минских соглашений. Он считает, что это прямой путь к капитуляции.

Ранее мы сообщали, что Тягнибок обратился к обществу с тревожным заявлением.