Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «Диалог. UA».

На росТВ в эфире пропагандистской программы «60 минут», которую ведет известная российская пропагандистка Ольга Скабеева, депутат Госдумы РФ, лидер «ЛДПР» Владимир Жириновский вновь перешел к угрозам в адрес Украины.

Одиозный российский парламентарий заявил, что в случае полномасштабной войны с Украиной, российская армия все уничтожит и сожжет. Российский политик заявил, что все это будет сделано очень быстро, в течение 30 минут. По его словам, после российских солдат «останется пустыня».

Российскому парламентарию ответил известный украинский журналист Роман Цимбалюк, который обнародовал фрагмент заявления Жириновского на своем YouTube-канале.

Журналист подчеркнул, что после таких слов совсем не удивительно, что в Украине 72% считают Россию «вражеским государством».

Цимбалюк также напрямую обратился к россиянам и призвал их «не злить украинцев».

«Мы защищаем свой дом, и у нас нет выбора в отличие от вас. Мы будем применять все средства, которые у нас есть против российских захватчиков», — предупредил Цимбалюк граждан РФ.

Ранее мы сообщали, что Жириновский заявил, что в феврале 2022 года на Донбассе произойдет обострение.