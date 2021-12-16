Об этой информации Баширов сообщил в росСМИ, передает «НБН».

«Я считаю, что вообще свержения Зеленского как такового не будет. Разговоры такого формата являются глупыми. Даже олигархи Украины не смогут этого сделать. Однако не исключаю, что это под силу только внешним фигурам», — сказал Баширов.

Иными словами, политтехнолог уверен, что только какие-то внешние фигуры (возможно, речь идет о западных функционерах) могут при желании поменять Зеленского на другого политика. Однако, к сожалению, эксперт не стал раскрывать детали своего заявления.

Закончил же он на том, что сейчас в Офисе Президента нацелены на то, чтобы отвлекать население Украины от реальных проблем.

Напомним, Погребинский рассказал о настоящем отношении украинцев к русским: эксперт обратил внимание на важную деталь.