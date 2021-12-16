Информацию передает «НБН», ссылаясь на Glavred.info.

Таким образом российский суд официально признал наличие войск РФ на Донбассе.

В обвинительном заключении суда по уголовному делу, которое подписано судьей Леонардом Шолоховым сказано, что российские войска находятся на территории ОРДЛО на «боевом дежурстве».

Сами материалы уголовного дела касались дачи взятки фигурантом в размере 630 тысяч рублей врачу Госссанэпидемнадзора, чтобы тот закрывал глаза на нарушения санитарных норм, за что подсудимого осудили на пять лет исправительной колонии общего режима.

Приговор суда гласит, что в 2019 году обвиняемый поставлял продовольствие «в войсковые части Вооруженных сил РФ, дислоцирующихся на территории «ДНР» и «ЛНР».

Ранее мы сообщали о выплате денежных компенсаций гражданам, проживающим в ОРЛО.