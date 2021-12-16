Информацию передает «НБН», ссылаясь на Glavred.info.

Вот и недавние высказывания помощника президента РФ и его пресс-секретаря Дмитрия Пескова в очередной раз стали этому подтверждением.

Комментируя возможность предстоящей встречи двух президентов, Песков заявил, что Россия открыта для диалога, который должен быть ориентирован на определенный результат.

А каких результатов хочет добиться Путин, известно – получить полный политический и экономический контроль над ОРДЛО, которые при этом будут находиться под юрисдикцией Украины.

Таким образом, Россия хочет распространить свое влияние на всю Украину, что конечно же никак не может устраивать нашу страну.

Поэтому в заявлении Пескова в который раз прозвучало, что ясности о возможной встрече Путина с Зеленским пока нет.

А о чем говорит президент Украины

Зеленский уверен в том, что этой встречи не желает окружение Путина, потому что она может принести «неожиданный результат».

«Мне абсолютно понятно, что в формате тет-а-тет встреча могла бы быть достаточно предметной. Однако окружение Путина не хочет, чтобы мы встречались тет-а-тет, боясь что это может принести неожиданный результат», — отметил глава Украины.

Ранее мы сообщали о том, что Зеленский делает ставку на честность Байдена в переговорах с Путиным.