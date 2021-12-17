Как информирует «НБН» со ссылкой на «Европравду», свой комментарий относительно этого сделал Олег Николенко, являющийся спикером МИД Украины.

Так, согласно словам Николенко, право решать направление дальнейшего развития отношений между Украиной и НАТО имеют исключительно Киев и страны-члены Альянса. Это относится и к вступлению Украины в организацию.

Цитата из заявления спикера украинского внешнеполитчиеского ведомства:

«Обращаемся с призывом к Российской Федерации… без каких-либо сопротивлений возвратиться на путь конструктивного диалога, и дать старт немедленному выполнению соглашений, которые были достигнуты сторонами в Минске. Также это касается и соглашений, достигнутых лидерами Нормандского формата » .

В это же время он добавил:

«Не исключение и согласованные выводы саммита Нормандской четверки 2019-го. Прежде всего, относящиеся к полноценному соблюдению режима прекращения огня. Также это и продолжение процесса разминирования, выполнение политических аспектов Общих согласовательных выводов саммита в Париже. Кроме того, речь идет об открытии и обеспечении надлежащего функционирования новых пунктов пропуска на линии разграничения сторон, проведение последующих этапов процесса взаимного освобождения удерживаемых лиц, а также обмен такими списками».

Как известно, на протяжении всего, а особенно последнего времени, власти Российской Федерации всячески пытаются препятствовать вступлению нашей страны в состав Североатлантического Альянса. В Москве пытаются выдвигать ультиматумы по этому поводу Украине, Вашингтону, и даже НАТО.

Напомним, ранее мы уже сообщали, что в России заговорили о преемнике Путина.