Об этом сообщает «НБН».

Экс-депутат, лидер партии «НАШИ» Евгений Мураев, отвечая на вопросы журналистов «Нового издания» подтвердил, что он бывал в Офисе президента 15 октября этого года.

Соответствующее видео опубликовал в своем Telegram-канале журналист Денис Казанский. Он отметил, что в информационном пространстве уже давно поговаривают, что Мураев не раз бывал в Офисе президента. На видео экс-депутат сам подтвердил данную информацию.

По его словам, он вел переговоры с руководителем ОП Андреем Ермаком.

«Если вы меня там видели 15 числа – значит, я там был. Дважды вел переговоры», — сказал пророссийский политик.

Он отметил, что разговоры носили частный характер. Но кое-какие детали Мураев все-таки раскрыл. По его словам, с ним, в частности, говорили и об информационной политике телеканала «НАШ».

Журналист Казанский прокомментировал данную ситуацию. Он заявил, что неоднократно слышал о том, что Мураева и его партию «будут раскручивать в качестве спойлера» на будущих парламентских выборах, чтобы отобрать часть электората от «ОПЗЖ».

«Вот еще одно подтверждение этого», — подытожил журналист.

Ранее мы сообщали, что Мураев анонсировал новый формат переговоров по Донбассу.