Об этом политолог заявил в студии Politeka-Online, передает «НБН».

Политолог Руслан Бортник считает, что на данный момент главной проблемой команды президента Владимира Зеленского являются невыполненные обещания.

«Сегодня же проблема власти не Порошенко, не Медведчук или Ахметов. Проблема власти – это невыполненные обещания. Что сегодня делает оппозиция? Она только усиливает ошибки власть, «подсвечивает», подчеркивает их. Она их не придумывает – она их усиливает», — сказал политолог.

Бортник заявил, что если бы нынешняя власть выполняла свои обещания и реагировала на запросы общества, то любая критика от оппозиции наоборот добавляла бы политических баллов власти, а не оппозиции.

«Команда президента, окружение президента до сих пор не поняло, что они не борются с Тимошенко, Порошенко, Бойко – они им не конкуренты, все эти люди, на самом деле. Они борются со своими ошибками, со своими невыполненными обещаниями, с провальными ожиданиями большой части украинцев. Они борются сами с собой. Это классический «бой с тенью». Вот поверьте мне, что если бы Зеленский и его команды выполняли ключевые обещания и реагировали на ключевые социальные запросы: мир, борьба с коррупцией, повышение уровня жизни, то любая бы энергия оппонентов – только добавлял бы им», — заявил Бортник.

Ранее мы сообщали, что Бортник рассказал, что должно произойти, чтобы Зеленский и Путин встретились.