Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение пресс-службы ГБР, парламентарию Порошенко хотели вручить в руки документ – повестку. В ней его вызывали на допрос. Однако политик будто-бы сделал вид, что не видит представителя ГБР, сел в машину, и поехал в неустановленном направлении.

Цитата из обнародованного сообщения:

«В пятницу, семнадцатого декабря, чтобы можно было установить все моменты уголовного дела, а также принятия определенных решений, представители ГБР у здания Верховной Рады нашей страны предприняли попытку передать лично в руки повестку о вызове на допрос парламентарию Петру Порошенко. Но лидер «ЕС» проигнорировал правоохранителей. Депутат сел в свой автомобиль и уехал в неизвестном направлении».

При этом в Сети было обнародовано видео момента попытки вручить Петру Порошенко повестку.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в Украине выдвинули России ответный ультиматум по вступлению нашей страны в НАТО.