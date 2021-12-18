Оппозиционер РФ, бывший депутат Госдумы Марк Фейгин заявил о том, что для России существуют очень высокие военные риски большого вооруженного конфликта с Украиной.

Об этом пишет «НБН» со ссылкой на телеканал Espreso.TV.

Фейгин утверждает, что сейчас только Генштаб Путина может убедить российского президента отказаться от большой войны с Украиной, подсчитав количество потерь и риски в случае провала. Эксперт отмечает, что бескровный захват Крыма отличается от потенциальных военных действий с Украиной, когда армии РФ придется выступить против 200 000 солдат ВСУ, 500 000 резервистов и поддержкой западных союзников Киева.

По словам оппозиционера, в Москве не знают, как именно Запад поддержит украинскую армию в случае эскалации, возможно страны-союзники передадут ВС Украины ПВО.

Экс-депутат Госдумы не сомневается, что в Кремле больше опасаются военных санкций, чем экономических. Он подчеркнул, что Путин стерпит большое количество убитых, число которых будет засекречено. Самый большой страх для российского лидера – потерпеть поражение в войне, за чем последует крах его режима в России.

По мнению Фейгина, чтобы снизить вероятность большой войны с РФ, западные страны должны принимать меры политического и военного характера.

Ранее журналист Портников рассказал украинцам, что нужно делать, чтобы не допустить появления российского триколора над столицей Украины.