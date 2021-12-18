В Вашингтоне сделали новое заявление об агрессии Москвы в отношении Украины. Советник Байдена Джейк Салливан сообщил, что президент Российской Федерации Владимир Путин не принял окончательное решение по Украине.

Советник американского лидера добавил, что в российской столице всерьез рассматривают возможность большой войны с соседним государством, однако сейчас руководство РФ не готово к такому шагу.

Об этом пишет «НБН» со ссылкой на издание Reuters.

Салливан отметил, что американское правительство не перестает отслеживать положение у границ Украины и собирается поднять вопрос о мерах безопасности по этому поводу с российской стороной.

Также в Вашингтоне не перестают думать о расширении пакетов помощи для ВСУ, правительство США продолжает оценивать дополнительные потребности украинской армии. Советник Байдена добавил, что решение о поставках военной техники в Украину должен подтвердить глава США.

Напомним, что сенат США издал новый проект закона по Украине, который предусматривает ключевую помощь для ВСУ – 450 миллионов долларов.

Ранее экс-посол Соединенных Штатов Америки в РФ Майк Макфол заявил, что больше всего в Кремле опасаются процветания Украины, поскольку это может нести негативные последствия режиму Путина в России.