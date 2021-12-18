Журналист Виталий Портников отмечает, что конфликт между Украиной и Российской Федерацией напоминает игру на выживание и не стоит ожидать, что ситуация будет развиваться по хорошему сценарию.

По мнению эксперта, глава России готов к масштабному вторжению в Украину, сообщает «НБН» со ссылкой на издание «Обозреватель».

Журналист не сомневается, что вооруженный конфликт между странами продолжится на линии разграничения или Кремль начнет наступление на Украину для оккупации всех ее территорий.

Портников подчеркнул, что украинские территории могут быть полностью оккупированы, если Россия одержит победу в войне. Именно поэтому нужно готовится к тому, чтобы такой сценарий не воплотился в реальность.

По словам эксперта, у украинцев должно быть такое же сильное желание сохранить свою страну, как у российского агрессора ее уничтожить, в противном случае над столицей Украины будет развиваться триколор Российской Федерации.

Ранее Портников объяснил, почему предложение режиссера Сокурова «отпустить» республики Северного Кавказа вызвало раздражение у Путина и чем глава Кремля так обеспокоен.