Как информирует «НБН», в интервью «Украине.ру» политтехнолог напомнил, что ранее в СМИ уже публиковалась информация о том, что в отношении Рината Ахметова было порушено порядка двух сотен уголовных дел. Это произошло после того, как первые лица страны обвинили бизнесмена в попытке организации государственного переворота.

Так, специалист полагает, что олигархи из Украины попросту неспособны сделать так, чтобы был свергнут Владимир Зеленский.

Цитата из заявления Баширова:

«Да нет же, это точно все глупости. Не будет никакого свержения Зеленского. Никто из олигархов не может и не станет заниматься организацией такого рода вещей. Внешние силы – да. Они иногда делают подобные вещи. А все эти сказки о борьбе с олигархами – это всего лишь способ отвлечь общество от более насущных проблем».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что один из депутатов от ВО «Батькивщина» посоветовал президенту Украины задуматься уже сейчас, чтобы через 2,5 года его не постигла судьба Петра Порошенко.