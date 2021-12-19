Экс-президент Украины Петр Порошенко резко отреагировал на проект соглашения о «гарантиях безопасности», разработанное российским руководством для Соединенных Штатов Америки.

Таким образом Кремль выдвинул Вашингтону свои требования по НАТО. Заявление Порошенко с призывом игнорировать ультиматум Москвы появилось на его официальной странице в Facebook, информирует «НБН».

Власть РФ в проекте выдвинула требования об отводе войск и вооружения Альянса из Восточной Европы и прекращении военного сотрудничества с Киевом. Кроме того, Москва ожидает, что НАТО откажется принимать для интеграции постсоветские страны. Также в России ожидают, что Вашингтон заберет свое ядерное оружие из других стран.

Порошенко сравнил проект Москвы по Альянсу с «мирными предложениями» нацистской Германии, которые звучали во второй половине 30-х годов двадцатого века, добавив, что у руководства России прогрессирует «имперская болезнь».

Требование к США по НАТО политик назвал «неоимперской заявкой» Кремля, которая посягает на интересы Альянса и суверенных государств. Также он напомнил Москве, что уже больше 30 лет не существует СССР, поэтому РФ не может вмешиваться в дела других стран.

Ранее экс-президент обратил внимание на индикатор готовности Российской Федерации пойти в наступление на Украину.









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