Экс-депутат Госдумы, оппозиционер РФ Марк Фейгин утверждает, что Российская Федерация сейчас находится в зависимом положении от Китая. Пекин был, есть и остается главным союзником Москвы, поэтому Вашингтон не сможет убедить Кремль играть на стороне США.

Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на телеканал Espreso.TV.

По словам оппозиционера, Россия находится в вассальном положении от КНР, поэтому никакие маневры она не может себе позволить.

Фейгин напомнил, что российский президент демонстративно принял приглашение от руководства Китая приехать на Олимпиаду в то время, когда Запад бойкотирует крупнейшие комплексные спортивные соревнования. Таким образом Путин показывает свое лояльное отношение к Китаю.

Оппозиционер предположил, что глава РФ поедет в китайскую столицу договариваться о войне, поскольку у руководств двух стран есть взаимный интерес.

Пекин хочет получить контроль над Тайванем, а Москва не теряет надежду на осуществление военного плана по Украине. Именно поэтому в феврале 2022 года есть риск очередного проявления агрессии со стороны России. Путин может прикрывать свои военные планы пекинской Олимпиадой.

Напомним, что политолог РФ Марков заявил о том, что Москва может признать независимость фейковых «республик» Донбасса в феврале следующего года.