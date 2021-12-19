В статье британского издания Financial Times эксперты подвергают украинский закон об олигархах. Западный дипломат в Киеве назвал такой шаг президента Владимира Зеленского «не самым лучшим решением», информирует «НБН».

Авторы статьи пишут, что эффективно дать отпор олигархам можно с помощью улучшения антимонопольного законодательства, ускорения судебной реформы, а также создания антикоррупционных ведомств.

Журналисты опросили экспертов и дипломатов, мнение которых оказалось единым: президент Украины с помощью закона об олигархах сможет преследовать отдельных представителей бизнеса, которые не относятся к нему лояльно.

В первую очередь Зеленский может воспользоваться законом в отношении олигарха Игоря Коломойского, который поддерживал избирательную кампанию главы государства.

Напомним, что СМИ сообщили инсайдерскую информацию о том, что Соединенные Штаты Америки могут ввести санкции в отношении бизнесмена Игоря Коломойского, который владеет большим сегментом украинской экономики. Источники сообщают, что соответствующий вопрос поднимали Зеленский и Байден во время переговоров в начале декабря.