Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Telegram-канал Борислава Березы «Березовый сок».

Сегодня, 20 декабря пятому президенту Украины, лидеру партии «Европейская Солидарность» Петру Порошенко объявили подозрение в госизмене и содействии террористам.

Экс-депутат Борислав Береза заявил, что он ознакомился с подозрением экс-Гаранту и после этого пришел к выводу, что оно не для суда, а «для пиара».

«Прочитал подозрение. Оно никакое, и написано для пиара, а не для суда», — заявил Береза.

Экс-депутат отметил, что подозрение бывшему президенту подписал заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко, а не генеральный прокурор Ирина Венедиктова. Береза считает, это говорит о том, что в Офисе генерального прокурора понимают незаконность подозрения Порошенко.

«И интересно, что экс-президенту подписал подозрение в деле заместитель Венедиктовой Алексей Симоненко. Сама Венедиктова это не подписала. Угадаете с трех раз, почему?», — пишет Береза.

Стоить отметить, что сейчас пятый президент Украины находится за пределами Украины. Его адвокат рассказал, вернется ли политик в Украину.

Ранее мы писали, что Береза сообщил новость, которая не обрадует Зеленского.