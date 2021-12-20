Об этом он поведал в интервью журналистке Наталье Влащенко, передает «НБН».

Андрей Богдан утверждает, что в то время, когда он возглавлял Офис президента Украины, глава государства Владимир Зеленский не хотел готовиться к встречам и пресс-конференциям. По словам Богдана, президент был уверен, что со всем разберется на месте.

«Его невозможно было заставить готовиться, он не хотел ничего читать, слушать, «по дороге разберемся, расстреляем всех»», — пересказал Богдан слова президента.

Богдан заявил, что и к пресс-конференциям, и к разного рода мероприятиям президенту обязательно надо готовиться.

Кроме того, экс-глава ОП высказался по поводу пресс-марафона президента Зеленского, который состоялся 1 декабря. По словам политика, Гарант Конституции пришел общаться с журналистами неподготовленным.

«Он даже физиологически был не готов. Какое лицо, агрессия, перепады настроения», — сказал он.

Напомним, Андрей Богдан возглавлял Офис президента с 21 мая 2019 года по 11 февраля 2020 года. Место Богдана занял Андрей Ермак.

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