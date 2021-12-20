Об этом передает «НБН» ссылаясь на вступление Дуды во время общего брифинга с лидерами Украины и Литвы.

Как известно, Анджей Дуда, Владимир Зеленский и Гитанас Науседа сегодня проводят встречу на Прикарпатье. Лидеры Люблинского треугольника уже пообщались за закрытыми дверями, а теперь вышли на общий брифинг.

Одной из тем переговоров, конечно же стала тема возможного вторжения РФ в Украину.В этом контексте лидер Польши отметил, что Запад должен объединиться и вместе противостоять Владимиру Путину. Дуда предостерёг всех от потоканий Кремлю заявив, что это Россия должна идти на уступки, а не Запад:

«Мы не можем позволить России снова атаковать. Мы должны сделать всё, чтобы предотвратить такие планы Путина. Я против того, чтобы идти на любые уступки Путину. Это мы должны заставить Кремль пойти назад. Только так мы сможем избежать конфликта».

Напомним, ранее в Германии заявили, что Путин будет наказан лично за вторжение в Украину.