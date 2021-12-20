Как информирует «НБН» на официальном ресурсе «Евросолидарности» заявили, что власть Зеленского, вместо того, чтобы делать оборонительные способности нашей страны лучшими, всячески усиливает преследование оппозиции, партии «Европейская солидарность», становящейся наиболее популярной политсилой в Украине.

«Все это говорит о том, что у Зеленского наблюдается комплекс президентской неполноценности. А также у него типичные приступы паранойи, которые на Банковой провоцирует одно лишь упоминание о Порошенко», — отметили в партии.

В это же время, представители команды бывшего гаранта Конституции Украины в ответ на обвинения Порошенко в государственной измене, сообщили, что считают Зеленского виновным в:

screenshot — eurosolidarity.org

Напоследок у экс-президента добавили, что Петр Алексеевич обязательно вернется в Украину по составленному заранее графику.

Напомним, ранее мы уже писали, что Шарий и Соколовская прокомментировали преследование Порошенко со стороны Зеленского.