Об этой информации сообщил «ЦарьГрад», передает «НБН».

В самом начался Рар сослался на недавние заявления со стороны президента Соединенных Штатов Джо Байдена, а также главы Минобороны Великобритании Бена Уолесса. По его словам, эти люди уже сказали, что их государства не станут отправлять собственные военные силы на помощь Киеву.

Эксперт считает, что подобные сигналы говорят об истинном положении дел. Он уверен, что проблема Киева в том, что он часто прятался за спины западных партнеров, которые не будут за него воевать.

«Мяч, конечно, на украинском стороне. Но в данный момент дело идет к развязке, поскольку коллективный Запад уже начал предупреждать властей Украины касательно того, что им придется рассчитывать исключительно на собственный военный потенциал. Иного выхода нет – Киеву придется мириться с Россией или наоборот. Не будет смысла вообще никакого продолжать вражду, если Киев полностью лишится военной поддержки», — заключил Рар.

Напомним, Портников предрек 2 судьбы для Украины: журналист сказал, с каким выбором столкнется Киев.