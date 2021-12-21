Об этом пишет «ТСН» со ссылкой на российские СМИ, передает «НБН«.
В частности, как заявил руководитель делегации РФ по вопросу военной безопасности Константин Гаврилов, Москва сделает всё, чтобы силы НАТО не могли разместиться на территории Украины и Грузии.
Как отметил Гаврилов, никому не удастся «заговорить» Россию, потому что их ответ будет совершенно другим:
«НАТО провидит военные учения возле нашей границы, они совершают полёты над Прибалтикой и Чёрным морем. Но больше лиса не сможет залазить в курятник. Потому что вместо лисодава появился большой волкодав».
Напомним, ранее мы писали, что Россия потребовала от США срочно дать ответ касательного «договора» о НАТО.
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