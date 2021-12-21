Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на выступление Владимира Зеленского на пресс-конференции руководителей иностранных дипломатических учреждений Украины в рамках форума «Дипломатия 30. Стратегия сильного государства».



Во время выступления глава государства отметил, что в 2022 году НАТО должно предоставить Украине конкретный ответ — когда мы станем членами Альянса:



«Мы хотим уже разблокировать переговоры по возобновлению мира на Донбассе, мы хотим вернуть Крым, мы хотим стать членами Евросоюза, мы хотим получить чёткие сигналы от НАТО. Очень чёткие сигналы. Хотим получить их в 2022 году».



Как отметил Зеленский, Украина не может молча ожидать, когда кто-то решит наши проблемы. Нам надо сами искать механизм для достижения поставленных целей:



«Нам самим надо думать, как помочь стране. А не просто каждый день просить о санкциях или взять нас в НАТО».



Президент подытожил, что для европейских перспектив Украине нужен не только процесс, но и результат:



«Результат не в том, что у нас будет много слов поддержки, хотя мы за это очень благодарны. Не важно, сколько в соцсетях будет постов о поддержке Украины. Нам нужна реальная поддержка — инвестициями и проектами. Нужно меньше политики и больше экономики».

Напомним, ранее в РФ заявили, что не позволят НАТО разместить свои силы на территории Украины.