Об этом пишет «НБН» ссылаясь на выступление Юлии Тимошенко в эфире телеканала «Украина 24«.



Как отметила Юлия Владимировна, она хочет дать совет Порошенко, так как сама в свое время прошла через «политические репрессии». При этом, добавила политик, это были «репрессии самого жуткого уровня»:



«Петр Алексеевич, если вы верите в свою правоту, если у вас сердце и душа спокойны относительно всех этих событий — не убегайте из Украины. Не стоит выезжать, не стоит покидать пределы государства. Если вы понимаете, что правы — оставайтесь на родной земле и пройдите все эти суды. Докажите, что вы не нарушили закон. Докажите, что вы честны».



При этом, отметила Тимошенко, украинские суды зависимы, но сдаваться и опускать руки точно нельзя:



«Я всё это отлично знаю, так как прошла в Украине через всё, что только можно. Но самое важное — не сдаваться. Если правда на твоей стороне — идти в ЕСПЧ, в различные суды, добивайся правды. И пусть вся эта борьба будет публичной».



Тимошенко подытожила, что желает экс-президенту мужества, уверенности и смелости.

Напомним, ранее мы писали, что Петру Порошенко предъявили подозрение в госизмене.