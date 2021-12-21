Как информирует «НБН», в эфире UkrLive, двадцатого декабря, эксперт заявил, что экс-глава украинского парламента Дмитрий Разумков строит собственную карьеру в сфере политики благодаря поддержке посольства США, а также бывших политиков, находящихся в «первых рядах» оппонентов действующего гаранта Конституции.

Цитата из заявления Погребинского:

«Владимир Александрович Зеленский, можно сказать, своими руками Разумкова создал. Он лично из него сделал серьезного конкурента… Однако он никакую серьезную оппонирующую силу не представляет. Ведь он сам «вышел» из той самой команды. Другими словами, определившись с собственной позицией, он встречается с посольством США. В итоге он корректирует ее таким образом, чтобы она нравилась американцам. Имею убеждение в том, что экс-спикер ВРУ Разумков, к большому сожалению, будет продолжать «гнуть» ту же линию».

Согласно словам эксперта, люди из команды Дмитрия Разумкова не смогут вывести нашу страну из тупика, в случае если они получат власть. Почему? – Потому что он «выступает в кругах» Яценюка, Порошенко и Авакова.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Погребинский сделал анонс протестов в Украине.