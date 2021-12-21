Об этой информации сообщил «ФАН», сославшийся на интервью Попова, передает «НБН».

Отмечается, что, по мнению Попова, в лидеры страны, возможно, будет выбиваться известный в Украинском государстве врач Евгений Комаровский. Эксперт предположил, что Комаровский может занять позицию так называемого «второго Зеленского».

«Комаровский популярен в обществе. В Раде его нет. Олигархи могут попытаться воспользоваться таким раскладом, повторим избирательную кампанию, которая прошла еще в 2019 году, однако лидером будет совсем иной человек. Полагаю, им будет интересен Комаровский как человек из среды, где не было политиков. Не исключаю того факта, что в будущем увидим зондирование рейтинга этого врача», — заключил Попов.

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