Об этой информации сообщил телеграм-канал «Донецк», передает «НБН».

В самом начале чиновник сослался на то, что около границ РФ нарастает напряжение. По его словам, речь касается не только Украины, но и всех западных соседей в целом.

«Такой расклад вещей вынуждает нас к тому, чтобы мы приняли определенные радикальные шаги. Во всяком случае, мы готовы думать и в плоскости иных форматах», — сообщил он дополнив, что Украина с Западом несут некоторую угрозу для Кремля.

Затем он сообщил, что подобная реакция со стороны МИДа России является превинтивной мерой, предупреждающей Киев об особом расположении в РФ.

«Если будут развиваться какие-то определенные сценарии, с нашей стороны будут предприняты некоторые шаги. Мы сейчас не можем распространяться о них. Говорим только в контексте общего плана. Называем их военными шагами, а также военно-техническими решениями. Однако это станет актуальным, если Украина будет предпринимать шаги, угрожающие нашей безопасности», — сказал Руденко.

Таким образом, в Кремле буквально поставили ультиматум: если Украина решится на войну где-то около границ с РФ (очевидно, речь идет об ОРДЛО), то РФ будет вмешиваться с помощью ВС РФ.

Напомним, в Украине сделали новое заявление об автономии ОРДЛО: Резников раскрыл, что задумали власти.