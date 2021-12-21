Как информирует «НБН», на своей странице в социальной сети Facebook инвестиционный аналитик Сергей Фурса опубликовал пост, в котором рассказал, что по мнению лидеров западных государств атака на предпринимателя Ахметова наносит значительный урон украинским интересам.

Так, комментируя материалы Financial Times о ситуации в Украине, Фурса заявил:

«Буквально сегодня вышел материал в Financial Times, в котором говорится, что в то время, когда вокруг украинского государства стоят вражеские силы, внутри самой Украины вдруг начинают весьма странную войну против олигархов. Причем эта война больше напоминает собой разборки между самыми олигархами. Это весьма ослабляет страну. Суть вышедшей статьи весьма проста и понятна – атака на Рината Ахметова наносит вред украинскому государству».

screenshot — facebook.com/sergey.fursa

Согласно мнению Сергея Фурсы, такие методы не являются борьбой с олигархами, как классом. Более того, по словам аналитика, на Западе не верят в чистые помыслы всего этого.

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