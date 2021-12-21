Информацию передает «НБН», ссылаясь на Ukrinform.ua.

Такое заявления сделала пресс-секретарь Байдена Джен Псаки на брифинге в Вашингтоне.

При этом, она уточнила, что президент США считает, что суверенные государства, в том числе и Украина, имеют полное право выбирать, с кем они хотят сотрудничать и в каких альянсах участвовать. Это является ключевым принципом безопасности в Европе.

По словам пресс-секретаря, в Белом доме уже заявляли об этом, и такая позиция США будет неизменной.

«Мы поддерживаем стремление стран присоединяться к НАТО… А что конкретно касается Украины, то этот вопрос должны решать только Украина и 30 союзников по Альянсу», — подчеркнула Джен Псаки.

Таким образом Вашингтон категорически отверг требования, которые Путин выдвинул США и НАТО, в которых речь шла о недопустимости дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.

Ранее мы сообщали о том, что жителей ОРДЛО могут лишить украинского гражданства: ключевой момент нового законопроекта.