Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Espreso.TV.

Командующий «Украинской добровольческой армии», экс-лидер «Правого сектора» Дмитрий Ярош сказал, что на данный момент Украина не наблюдает угрозы того, что 24 декабря Россия начнет полномасштабную атаку. Ярош заявил, что он разговаривал по этому поводу с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

«Я говорил сегодня с главнокомандующим ВСУ. На данный момент мы не наблюдаем непосредственной угрозы атаки РФ 24 декабря», — сказал Ярош.

Он подчеркнул, что для того, чтобы осуществить такую масштабную военную операцию, необходимо много, чего сделать. Ярош считает, что накануне католического Рождества вторжение не начнется.

При этом он не исключает вероятность полномасштабной атаки РФ на Украину. По словам Яроша, армия страны-агрессора может достигнуть полной готовности к новому вторжению в конце января-начале февраля 2022 года.

Кроме того, Ярош не исключает, то опубликованная в Daily Star информация о том, что Россия готовит новую атаку на Украину 24 декабря, может быть информационном вбросом россиян. Он отметил, что источники, о которых говорит британское издание, «не определены».

«Данная информация не очень надежная… Не исключаю, что это может быть вброс россиян, чтобы посеять еще большую панику в Украине», — сказал Ярош.

Ранее мы сообщали, что Ярош сделал обнадеживающее заявление на фоне угрозы полномасштабного российского вторжения.