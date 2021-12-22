Информацию передает «НБН», ссылаясь на Рravda.com.ua.

Такое заявление сделал государственный секретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции на тему безопасности в Европе и мире.

«Мы готовы к сотрудничеству дипломатическим путем по нескольким каналам», – сказал госсекретарь.

По его словам, мировое сообщество сразу после Нового года сможет наблюдать, смогут ли стороны с помощью дипломатии урегулировать разногласия, которые появились после онлайн встречи Байдена и Путина в вопросах стратегической стабильности.

Также Блинкен подтвердил неизменную поддержку Украине и предупредил Россию о «масштабных последствиях», если она «втянется в дальнейшие акты агрессии против нашей страны.

Вместе с этим, помощница госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид сообщила о том, что переговоры относительно требований России по НАТО будут проходить в атмосфере взаимности и с полной координацией действий с европейскими союзниками и партнерами США.

Ранее мы сообщали о главных «хотелках» Кремля: российская версия договора между США и РФ «О гарантиях безопасности».