Об этом сообщает «НБН».

Результаты нового социологического опроса от группы «Рейтинг» показали изменения в первой пятерке рейтинга украинских политиков.

На первом и втором местах нет никаких изменений. Лидирует действующий президент Владимир Зеленский – за него свои голоса готовы отдать 24,2% опрошенных.

Второе место по-прежнему удерживает пятый президент Украины Петр Порошенко. Если бы президентские выборы проходили в ближайшее время, то 13,7% опрошенных готовы поставить галочку в бюллетене рядом с именем пятого президента.

На третьем и четвертом местах тоже без изменений. Третье место принадлежит экс-премьеру, лидеру «Батькивщины» Юлии Тимошенко (9,6%), соответственно четвертое – народному депутату от «ОПЗЖ» Юрию Бойко (9,2%).

Однако некоторые изменения в пятерке президентского рейтинга политиков все-таки произошли. На этот раз экс-спикер парламента Дмитрий Разумков не попал в первую пятерку. С результатом 6,9% пятое место занял экс-депутат, лидер партии «НАШИ» Евгений Мураев.

Разумков, согласно результатам данного опроса, занял 6-е место с результатом 6,8%.

Данное исследование социологи провели в период с 16 по 18 декабря. Участниками опроса стали 2,5 тыс. украинцев.

Стоить добавить, что ранее украинцы ответили на вопрос социологов, кого они хотят видеть сейчас премьер-министров. Первое место занял экс-руководитель Кабмина Владимир Гройсман.

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