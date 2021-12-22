Как информирует «НБН», подсчеты показывают, что если бы президентские выборы в нашей стране состоялись уже в ближайшее время, то за нынешнего украинского лидера Владимира Александровича Зеленского проголосовали бы 24,2 процента респондентов.

Вторую строчку в рейтинге занял пятый президент Украины Петр Алексеевич Порошенко. Ему доверяют 13,7 процентов опрошенных граждан нашей страны.

Лидера Всеукраинского объединения «Батьківщина» Юлию Тимошенко избрали бы 9,6 процентов украинцев, которые приняли участие в опросе «Рейтинга». Немногим меньше проголосовали бы за оппозиционера Юрия Бойко (9,2 процента).

Если бы выборы главы государства проходили бы сейчас, и на них в президенты баллотировался бы Евгений Мураев, то он набрал бы 6,9 процентов голосов. А Дмитрий Разумков на 0,1 процента меньше – 6,8%.

Следующие три позиции в опросе заняли Игорь Смешко, Владимир Гройсман, а также Олег Ляшко, которые набрали бы 6,7%, 6,2% и 3,1 процента соответственно.

Все остальные кандидаты не превысили бы барьер в три процента.

Стоит отметить, что опрос проводился в период с 16 по 18 декабря.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Зеленский возглавил антирейтинг политиков.