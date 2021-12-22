Об этом Руслан Бортник заявил в студии телеканала «НАШ», передает «НБН».

Как известно, пятому президенту Украины, лидеру партии «Европейская Солидарность» Петру Порошенко подписали подозрение в госизмене и содействии террористам по делу о поставках угля из Донбасса.

В день объявления подозрения экс-президент находился за пределами Украины. Сам он сообщил, что вернется в Украину в первой половине января.

Политолог Руслан Бортник считает ошибкой то, что экс-Гарант не спешит возвращаться в Украину. По его мнению, такими действиями он сам наносит удар по своему политическому имиджу.

«Я считаю, что для Петра Алексеевича – это была стратегическая ошибка. Ему надо было идти по дороге Тимошенко, Медведчука и других фигур. Да, понимаю, что риски огромные… Если он захочет остаться в политической системе – ему надо будет возвращаться. Но уже с чуть-чуть подпорченным имиджем», — сказал Бортник.

Ранее мы сообщали, что Бортник назвал главную «проблему» для Зеленского.