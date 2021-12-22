Об этом передает «НБН» ссылаясь на сайт президента Украины.



Как объяснил Владимир Зеленский, данный указ подписан с целью обеспечить единство внешнеполитического курса Украины:



«Установить, что делать официальные заявления и комментария по вопросам внешней политики Украины могут совершать лишь:

Президент Украины (ныне Владимир Зеленский)

Премьер-министр Украины (ныне Денисы Шмыгаль)

Глава МИД Украины (ныне Дмитрий Кулеба)».



Остальные чиновники смогут высказываться о внешней политике только после поручения президента, премьер-министра или главы МИД.



Кроме этого, в документе указанно, что Министерство иностранных дел Украины должно:



предоставлять официальные объяснения о внешнеполитическом курсе Украины

обеспечивать координацию деятельности всех госорганов в сфере отношений с другими государствами

совершать общий надзор за выполнением международных договоров Украины

предоставлять методическую, консультационную, информационную помощь госорганам по соответствующим вопросам

в установленном порядке вносить на рассмотрение президента и правительства предложения, относительно усовершенствования деятельности госорганов в указанной сфере

Также, указом президента, все госорганы должны отправлять МИД письменные запросы о подготовке зарубежных визитов своих руководителей, а также — о визитах иностранных делегаций в Украину.

Напомним, ранее Владимир Зеленский прокомментировал подозрение Порошенко в госизмене.