Об этом передает «НБН» ссылаясь на сайт президента Украины.
Как объяснил Владимир Зеленский, данный указ подписан с целью обеспечить единство внешнеполитического курса Украины:
«Установить, что делать официальные заявления и комментария по вопросам внешней политики Украины могут совершать лишь:
Президент Украины (ныне Владимир Зеленский)
Премьер-министр Украины (ныне Денисы Шмыгаль)
Глава МИД Украины (ныне Дмитрий Кулеба)».
Остальные чиновники смогут высказываться о внешней политике только после поручения президента, премьер-министра или главы МИД.
Кроме этого, в документе указанно, что Министерство иностранных дел Украины должно:
- предоставлять официальные объяснения о внешнеполитическом курсе Украины
- обеспечивать координацию деятельности всех госорганов в сфере отношений с другими государствами
- совершать общий надзор за выполнением международных договоров Украины
- предоставлять методическую, консультационную, информационную помощь госорганам по соответствующим вопросам
- в установленном порядке вносить на рассмотрение президента и правительства предложения, относительно усовершенствования деятельности госорганов в указанной сфере
Также, указом президента, все госорганы должны отправлять МИД письменные запросы о подготовке зарубежных визитов своих руководителей, а также — о визитах иностранных делегаций в Украину.
Напомним, ранее Владимир Зеленский прокомментировал подозрение Порошенко в госизмене.
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