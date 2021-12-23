Об этой информации сообщил телеграм-канал «Легитимный», передает «НБН».

«Наш источник сообщил о том, что в правительстве, а также кулуарах ВРУ никто не хочет верить в то, что Россия скоро нападет. Безусловно, на официальном уровне буквально все будут придерживаться месседжей, которые были даны со стороны западных лобби от своих медиаресурсов. Гнев Запада никто не хочет вызывать», — сказал источник.

Что примечательно, на этом фоне, очевидно, инсайдер из властных кругов дополнил следующее: власти попросту начинают готовиться отправляться в праздничные отпуска. Они покупают подарки, а также путевки.

Если верить вышеупомянутой информации, абсолютное большинство в Раде, а также официальные представители власти не будут открыто говорить украинцам о своих мыслях насчет нападения на РФ. Известно только то, что на этом фоне выделяется «ОПЗЖ», которая никак не спекулирует на эту тему.

Напомним, россияне ответили, хотят ли они отправлять своих детей на войну с Украиной: опрос показал «говорящий» результат.