Об этом российский президент поведал во время своей ежегодной пресс-конфренции, пишет «НБН«.



Как отметил Путин, Зеленский стал украинским президентом и, вместо того, чтобы прислушаться к требованиям людей и выполнять Минские соглашения, попал под влияние радикальных элементов:



«Господин Зеленский победил на выборах президента, пришел кол власти… Но, вместо того, чтобы выполнять Минске соглашения, как и предыдущие лидеры, попал под влияние радикалов. Или, как их называют в Украине, «нациков»».

Напомним, ранее мы писали, что Владимир Путин рассказал удивительную версию «создания» Украины.