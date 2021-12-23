Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Telegram-канал Ольги Скабеевой.

Президент РФ Владимир Путин продолжает отрицать участие России в войне на Донбассе. Сегодня, 23 декабря на ежегодной пресс-конференции он назвал Россию «посредников».

Кроме того, глава Кремля заявил, что будущее оккупированного Донбасса должны определить люди, которые там живут.

После этого заявления руководителя РФ известная российская пропагандистка Ольга Скабеева заговорила о проведении референдума на оккупированных территориях Донбасса.

«Так давайте же проводить референдум», — заявила она.

Не исключено, что после данного заявления Путина на пресс-конференции ставленники Кремля на оккупированных территориях Донбасса снова начнут форсировать тему о проведении незаконного псевдореферендума.

Ранее мы писали, что Береза после пресс-конференции Путина призвал готовится к обороне Украины.