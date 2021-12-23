Об этой информации сообщил официальный сайт Львовского облсовета, передает «НБН».

В сообщении сказано, что цель данной затеи – это восстановить историческую справедливость, поскольку РФ, считают власти на Западе Украины, решила использовать краденные географические и державное наименования.

Более того, в облсовете решили уточнить, что на картах XV-XVIII веков не было никогда такого государства, как Россия или что-то похожее. Они уверены, что была только Московия и Московское княжество. Затем же, считают власти во Львове, Московия напала на территорию Великого княжества Литовского и Польши, после чего, чтобы оправдать собственные притязания на чужие для Москвы земли, решила сфальсифицировать историю. Была изменена архивная документация, где говорится об объединении московского и российского народов в славянский, а затем Московия распространила миф, будто бы Россия – это лидер среди славянских стран.

Таким образом, депутаты Львовского и Ровненского облсоветов попросили Зеленского утвердить нововведение – называть Российскую Федерацию Московией. Притом название хотят использовать на самых официальных уровнях, в том числе и СМИ.

Напомним, историк ответил, когда в действительности началось разъединение Украины и РФ: эксперт о времени до Майдана.